Герасина (Ивашкина) Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Ивашкин Петр Федорович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Ященко Любовь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасина Анна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасин Алексей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасин Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дронникова Нина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасина Таисия
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно