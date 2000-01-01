Герасина (Ивашкина) Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасина (Ивашкина) Мавра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Ивашкин Петр Федорович

Мать: Ивашкина Матрона Сергеевна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Ященко Любовь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасина Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасин Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасин Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дронникова Нина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасина Таисия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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