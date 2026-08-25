Кореннова Степанида Григорьевна
женский, родилась 1737
умерла 1777
Супруги
Конюхов Тимофей Михайлович1723 г.р.
Кореннов Максим Степанович1746 г.р.
Дети
Кореннов Никифор Тимофеевич1767 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кореннов Никифор Тимофеевич
Отец ребёнка: Конюхов Тимофей Михайлович
Берёзовка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Антипова (Кореннова) Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Кореннов Максим Степанович
Берёзовка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
1777