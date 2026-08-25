Кореннова Степанида Григорьевна 1737 — найти родственников по фамилии на Familio

Кореннова Степанида Григорьевна

Автор
ВБ
Блинова В.

женский, родилась 1737

умерла 1777

Супруги
Конюхов Тимофей Михайлович1723 г.р.
Кореннов Максим Степанович1746 г.р.
Дети
Кореннов Никифор Тимофеевич1767 г.р.
Антипова (Кореннова) Пелагея Максимовна1774 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кореннов Максим Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конюхов Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Кореннов Никифор Тимофеевич

Отец ребёнка: Конюхов Тимофей Михайлович

Берёзовка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Антипова (Кореннова) Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Кореннов Максим Степанович

Берёзовка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Смерть
1777

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