Шиховцова Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шушурбина (Емельянова) Василина Владимировна
Отец ребёнка: Емельянов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
26.12.1978
Сын: Емемльянов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Емельянов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
13.01.1979
Сын: Емельянов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Емельянов Владимир Николаевич