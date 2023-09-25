Шиховцова Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиховцова Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1956

Отец: Шиховцов Николай Константинович

Мать: Владимирова Галина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шушурбина (Емельянова) Василина Владимировна

Отец ребёнка: Емельянов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
26.12.1978

Сын: Емемльянов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Емельянов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
13.01.1979

Сын: Емельянов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Емельянов Владимир Николаевич

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