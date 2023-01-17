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Карней Михайлов

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Место рождения

Беломутово, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1734 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Около 1806 г.р.
Около 1808 г.р.

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Михаил Борисов

Мать: не указана

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Марья Карнеева

Мать ребёнка: Матрена Фетисова

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Прасковья Карнеева

Мать ребёнка: Матрена Фетисова

Беломутово, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Фетисова

Смерть
Неизвестно
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