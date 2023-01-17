Карней Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Михаил Борисов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Марья Карнеева
Мать ребёнка: Матрена Фетисова
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Прасковья Карнеева
Мать ребёнка: Матрена Фетисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Фетисова
Смерть
Неизвестно