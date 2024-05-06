Кузнецова (Скачкова) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения26.06.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поляков Евгений
Рождение ребёнка
28.12.1959
Дочь: Шувалова (Полякова) Светлана Евгеньевна
Отец ребёнка: Поляков Евгений
Рождение ребёнка
04.04.1967
Дочь: Кузнецова Алла Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван