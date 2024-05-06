Кузнецова (Скачкова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Скачкова) Мария Федоровна

Место рождения

Зубовка, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.06.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1937

Отец: Скачков Фёдор Иванович

Мать: Скачкова (Кузнецова) Александра Кузминична

Зубовка, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Евгений

Рождение ребёнка
28.12.1959

Дочь: Шувалова (Полякова) Светлана Евгеньевна

Отец ребёнка: Поляков Евгений

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
04.04.1967

Дочь: Кузнецова Алла Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Самара, Самара, Самарская область

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