(Клеменова) Прасковья Герасимовна 1757 — найти родственников по фамилии на Familio

(Клеменова) Прасковья Герасимовна

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась 1757, Российская империя

Дети
Артамонов Артамон Андреевич1776 г.р.
(Клеменова) Евдакия Андреевна1779 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская империя

Рождение ребёнка
1776

Сын: Артамонов Артамон Андреевич

Отец ребёнка: Клеменов Андрей Сергеевич

Российская империя

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Клеменова) Евдакия Андреевна

Отец ребёнка: Клеменов Андрей Сергеевич

Российская империя

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