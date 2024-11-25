(Клеменова) Прасковья Герасимовна
женский, родилась 1757, Российская империя
Дети
Артамонов Артамон Андреевич1776 г.р.
(Клеменова) Евдакия Андреевна1779 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская империя
Рождение ребёнка
1776
Сын: Артамонов Артамон Андреевич
Отец ребёнка: Клеменов Андрей Сергеевич
Российская империя
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Клеменова) Евдакия Андреевна
Отец ребёнка: Клеменов Андрей Сергеевич
Российская империя