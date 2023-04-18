Семенова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1908

Дата смерти

02.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1936

Сын: Семенов Актавий Степанович

Отец ребёнка: Семенов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
25.09.1938

Сын: Семенов Валерий Степанович

Отец ребёнка: Семенов Степан Васильевич

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1944

Сын: Семенов Вениамин Степанович

Отец ребёнка: Семенов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
27.11.1951

Сын: Семенов Константин Степанович

Отец ребёнка: Семенов Степан Васильевич

с.Пески
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Ираида Степановна

Отец ребёнка: Семенов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогулева Элеонора Степановна

Отец ребёнка: Семенов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Клара Степановна

Отец ребёнка: Семенов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Юлия Степановна

Отец ребёнка: Семенов Степан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Степан Васильевич

Смерть
02.01.1988
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