Семенова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1908
Дата смерти02.01.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.08.1936
Сын: Семенов Актавий Степанович
Отец ребёнка: Семенов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
25.09.1938
Сын: Семенов Валерий Степанович
Отец ребёнка: Семенов Степан Васильевич
Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1944
Сын: Семенов Вениамин Степанович
Отец ребёнка: Семенов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
27.11.1951
Сын: Семенов Константин Степанович
Отец ребёнка: Семенов Степан Васильевич
с.Пески
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Ираида Степановна
Отец ребёнка: Семенов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогулева Элеонора Степановна
Отец ребёнка: Семенов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Клара Степановна
Отец ребёнка: Семенов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Юлия Степановна
Отец ребёнка: Семенов Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1988