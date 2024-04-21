Смелов Валерий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Смелова Виктория Валерьевна
Мать ребёнка: Смелова (Иванова) Ольга Борисовна
Рождение ребёнка
18.06.1983
Дочь: Соколова (Смелова) Анастасия Валерьевна
Мать ребёнка: Смелова (Иванова) Ольга Борисовна
Рождение ребёнка
05.03.1986
Дочь: Золотарева (Смелова) Кристина Валерьевна
Мать ребёнка: Смелова (Иванова) Ольга Борисовна
Рождение ребёнка
05.03.1986
Дочь: Вяльдина (Смелова) Алеся Валерьевна
Мать ребёнка: Смелова (Иванова) Ольга Борисовна