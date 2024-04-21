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Смелов Валерий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1963

Отец: Смелов Александр Федорович

Мать: Смелова (Федорова) Людмила Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смелова (Иванова) Ольга Борисовна

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Смелова Виктория Валерьевна

Мать ребёнка: Смелова (Иванова) Ольга Борисовна

Рождение ребёнка
18.06.1983

Дочь: Соколова (Смелова) Анастасия Валерьевна

Мать ребёнка: Смелова (Иванова) Ольга Борисовна

Рождение ребёнка
05.03.1986

Дочь: Золотарева (Смелова) Кристина Валерьевна

Мать ребёнка: Смелова (Иванова) Ольга Борисовна

Рождение ребёнка
05.03.1986

Дочь: Вяльдина (Смелова) Алеся Валерьевна

Мать ребёнка: Смелова (Иванова) Ольга Борисовна

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