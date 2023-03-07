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Александр Андреев

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: ?

Мать: ?

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1911

Сын: Антоний Александров

Мать ребёнка: Мария Петрова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
21.?.1911

Жена: Мария Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.08.1913

Дочь: Фёкла Александрова

Мать ребёнка: Мария Петрова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1916

Дочь: Анна Александрова

Мать ребёнка: Мария Петрова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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