Александр Андреев
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.11.1911
Сын: Антоний Александров
Мать ребёнка: Мария Петрова
Бракосочетание
21.?.1911
Жена: Мария Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.08.1913
Дочь: Фёкла Александрова
Мать ребёнка: Мария Петрова
Рождение ребёнка
13.07.1916
Дочь: Анна Александрова
Мать ребёнка: Мария Петрова
Смерть
Неизвестно