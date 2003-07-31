Смирнова Ангелина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Ангелина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.2003

Пол

Женский

Отец

1975 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.2003

Отец: Смирнов Андрей Михайлович

Мать: Смирнова Марина Сергеевна

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