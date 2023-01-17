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Каверин Иван Алексеевич

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Место рождения

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

После 1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.10.1927

Сын: Каверин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Каверина Мария Матвеевна

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.11.1929

Дочь: Каверина Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Каверина Мария Матвеевна

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
После 1976
Москва, город федерального значения Москва
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