Каверин Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиПосле 1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1927
Сын: Каверин Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Каверина Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
27.11.1929
Дочь: Каверина Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Каверина Мария Матвеевна
Смерть
После 1976
Москва, город федерального значения Москва