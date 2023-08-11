Зиновьев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиновьева Людмила Александровна
Мать ребёнка: Зиновьева (Агапова) Ольга Арсеньева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиновьев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Зиновьева (Агапова) Ольга Арсеньева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиновьев Андрей Александрович
Мать ребёнка: Зиновьева (Агапова) Ольга Арсеньева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиновьева Оксана Александровна
Мать ребёнка: Зиновьева (Агапова) Ольга Арсеньева
Бракосочетание
Неизвестно