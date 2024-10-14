Рощина Мария Тимофеевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Рощин Павел ИвановичВычислено 1838 г.р.
Дети
(Рощина) Агрипина Павловна1866 г.р.
Рощин Иван Павлович1867 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рощин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Рощина) Агрипина Павловна
Отец ребёнка: Рощин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Рощин Иван Павлович
Отец ребёнка: Рощин Павел Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1869
Отец ребёнка: Рощин Павел Иванович
Смерть
Неизвестно