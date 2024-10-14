Рощина Мария Тимофеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Рощина Мария Тимофеевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Рощин Павел ИвановичВычислено 1838 г.р.
Дети
(Рощина) Агрипина Павловна1866 г.р.
Рощин Иван Павлович1867 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рощин Павел Иванович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Рощина) Агрипина Павловна

Отец ребёнка: Рощин Павел Иванович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Рощин Иван Павлович

Отец ребёнка: Рощин Павел Иванович

Рождение ребёнка
18.03.1869

Сын: Рощин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Рощин Павел Иванович

Смерть
Неизвестно

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