Сабанаков Нурмухаммат Кусяпкул улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабанаков Нурмухаммат Кусяпкул улы

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Место рождения

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.

Отец: Кусяпкул Сабанак улы

Мать: Шагарвафа Зайнулла кызы

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.03.1844 ст.

Жена: Фархисрур Сахибкамал кызы

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1865 ст.

Сын: Гарифулла Нурмухаммат улы

Мать ребёнка: не указана

Верхний Чат, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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