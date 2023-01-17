Сабанаков Нурмухаммат Кусяпкул улы
Место рождения
Дата рождения1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.
Отец: Кусяпкул Сабанак улы
Мать: Шагарвафа Зайнулла кызы
Бракосочетание
30.03.1844 ст.
Рождение ребёнка
1865 ст.
Сын: Гарифулла Нурмухаммат улы
Мать ребёнка: не указана
Верхний Чат, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно