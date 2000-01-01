Жулега Никита Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖулега Никита Федоров

Жулега Никита Федоров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Жулега Федор Степанов

Мать: Жулега Агафья Семенова

Рождение ребёнка
12.06.1798

Сын: Жулега Ануфрий Никитов

Мать ребёнка: Жулега Варвара Петрова

Рождение ребёнка
04.03.1801

Сын: Жулега Герасим Никитов

Мать ребёнка: Жулега Варвара Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулега Варвара Петрова

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close