Бунтина ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бунтин Павел
Место жительства
Неизвестно
Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Бунтина) ?
Отец ребёнка: Бунтин Павел
Рождение ребёнка
1900
Сын: Бунтин ?
Отец ребёнка: Бунтин Павел
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Бунтина) ?
Отец ребёнка: Бунтин Павел
Рождение ребёнка
1905
Сын: Бунтин ?
Отец ребёнка: Бунтин Павел
Смерть
Неизвестно