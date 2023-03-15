Бунтина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБунтина ?

Бунтина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

1897 г.р.
1900 г.р.
1902 г.р.
1905 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунтин Павел

Место жительства
Неизвестно
Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Бунтина) ?

Отец ребёнка: Бунтин Павел

Рождение ребёнка
1900

Сын: Бунтин ?

Отец ребёнка: Бунтин Павел

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Бунтина) ?

Отец ребёнка: Бунтин Павел

Рождение ребёнка
1905

Сын: Бунтин ?

Отец ребёнка: Бунтин Павел

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.