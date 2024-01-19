Маклашов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1891
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1891
Казанская губерня,Свияжский Уезд,Кушманская волость
Рождение ребёнка
19.11.1912
Сын: Маклашов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Царева Прасковья Трофимовна
с.Эбалаково Татарстан
Рождение ребёнка
22.09.1919
Дочь: Маклашова Ефросиния Сергеевна
Мать ребёнка: Царева Прасковья Трофимовна
Эбалаково ,Кайбицкий р-он,Тат.АССР
Рождение ребёнка
05.11.1923
Сын: Маклашов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Царева Прасковья Трофимовна
Эбалаково , Татарстан
Рождение ребёнка
06.05.1928
Мать ребёнка: Царева Прасковья Трофимовна
дер.Эбалаково, Кайбицкий р-он.ТАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маклашов Михаил Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975
Татарстан,с.Эбалаково