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Маклашов Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1891

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1891

Отец: Маклашев Александр Михайлович

Мать: Авакумова Анна Антоновна

Казанская губерня,Свияжский Уезд,Кушманская волость
Рождение ребёнка
19.11.1912

Сын: Маклашов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Царева Прасковья Трофимовна

с.Эбалаково Татарстан
Рождение ребёнка
22.09.1919

Дочь: Маклашова Ефросиния Сергеевна

Мать ребёнка: Царева Прасковья Трофимовна

Эбалаково ,Кайбицкий р-он,Тат.АССР
Рождение ребёнка
05.11.1923

Сын: Маклашов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Царева Прасковья Трофимовна

Эбалаково , Татарстан
Рождение ребёнка
06.05.1928

Сын: Маклашов Егор Сергеевич

Мать ребёнка: Царева Прасковья Трофимовна

дер.Эбалаково, Кайбицкий р-он.ТАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маклашов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маклашов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Царева Прасковья Трофимовна

Смерть
1975
Татарстан,с.Эбалаково
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