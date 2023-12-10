Приходько Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приходько Трифон Иванович
Мать ребёнка: Приходько Алена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приходько Николай Иванович
Мать ребёнка: Приходько Алена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приходько Василий Иванович
Мать ребёнка: Приходько Алена
Смерть
Неизвестно