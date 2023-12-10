Приходько Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приходько Трифон Иванович

Мать ребёнка: Приходько Алена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приходько Николай Иванович

Мать ребёнка: Приходько Алена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приходько Василий Иванович

Мать ребёнка: Приходько Алена

Смерть
Неизвестно
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