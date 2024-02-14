Янгалычева (Габдеева) Амина
Место рожденияг. Агрыз
Дата рождения1904
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Габдеев Саетгарей
Мать: Габдеева ?
Бракосочетание
1923
Муж: Янгалычев Саид
Рождение ребёнка
1926
Сын: Усманов Абдулкадир (Ахат)
Отец ребёнка: Янгалычев Саид
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Янгалычев Саид
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Янгалычев Саид
Смерть
1985
Похороны
Неизвестно