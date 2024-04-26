Шемончук Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1960
Рождение ребёнка
31.01.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шемончук (Кузьменко) Галина Ивановна
Рождение ребёнка
09.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шемончук (Кузьменко) Галина Ивановна