Шемончук Сергей Николаевич 07.01.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шемончук Сергей Николаевич

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Место рождения

Бердичев, Житомирська область

Дата рождения

07.01.1960

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1960

Отец: Шемончук Николай Семенович

Мать: Шемончук (Савчук) Нина Денисовна

Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
31.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шемончук (Кузьменко) Галина Ивановна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
09.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шемончук (Кузьменко) Галина Ивановна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

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