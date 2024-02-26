Никита Козьмин (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Козьма Алексеев (Ич)
Мать: Домна Иванова (Вна)
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Авдотья Яковлева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Иван Никитин (Ович)
Мать ребёнка: Авдотья Яковлева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Дарья Никитина (Чна)
Мать ребёнка: Авдотья Яковлева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Авдотья Яковлева (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Яковлева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно