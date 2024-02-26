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Никита Козьмин (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Козьма Алексеев (Ич)

Мать: Домна Иванова (Вна)

Рождение ребёнка
1811

Сын: Григорий Никитин (Ович)

Мать ребёнка: Авдотья Яковлева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Иван Никитин (Ович)

Мать ребёнка: Авдотья Яковлева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Дарья Никитина (Чна)

Мать ребёнка: Авдотья Яковлева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Степан Никитин (Ович)

Мать ребёнка: Авдотья Яковлева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Яковлева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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