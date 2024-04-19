Михеева Стефанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Михеева (Михеева) Евфросиния Филипповна
Отец ребёнка: Михеев Филипп Алексеевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Михеев Николай Филиппович
Отец ребёнка: Михеев Филипп Алексеевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Михеева (Михеева) Параскевия Филипповна
Отец ребёнка: Михеев Филипп Алексеевич
Смерть
Неизвестно