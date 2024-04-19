Михеева Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева Стефанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Филипп Алексеевич

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Михеева (Михеева) Евфросиния Филипповна

Отец ребёнка: Михеев Филипп Алексеевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Михеев Николай Филиппович

Отец ребёнка: Михеев Филипп Алексеевич

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Михеева (Михеева) Параскевия Филипповна

Отец ребёнка: Михеев Филипп Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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