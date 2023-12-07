Быков-Люлюкин Фома Гордеевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти02.09.1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Быков-Люлюкин Матвей Фомич
Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина (Полынкина) Дарья Сафронова
Сын: Быков-Люлюкин Алексей Фомич
Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина (Полынкина) Дарья Сафронова
Сын: Быков-Люлюкин Борис Фомич
Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина (Полынкина) Дарья Сафронова
Сын: Быков-Люлюкин Георгий Фомич
Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина (Полынкина) Дарья Сафронова
Дочь: (Быкова-Люлюкина) Марфа Фоминична
Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина (Полынкина) Дарья Сафронова
Дочь: (Быкова-Люлюкина) Мария Фоминична
Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина (Полынкина) Дарья Сафронова
Дочь: (Быкова-Люлюкина) Ксения Фоминична
Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина (Полынкина) Дарья Сафронова
Сын: Быков-Люлюкин Василий Фомич
Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина (Полынкина) Дарья Сафронова