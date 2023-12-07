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Быков-Люлюкин Фома Гордеевич

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

02.09.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Быков-Люлюкин Гордей Евдокимович

Мать: Быкова-Люлюкина Марья Сергеевна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова-Люлюкина (Полынкина) Дарья Сафронова

Рождение ребёнка
09.08.1846

Сын: Быков-Люлюкин Матвей Фомич

Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина (Полынкина) Дарья Сафронова

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.09.1852

Сын: Быков-Люлюкин Алексей Фомич

Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина (Полынкина) Дарья Сафронова

Рождение ребёнка
17.07.1856 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Борис Фомич

Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина (Полынкина) Дарья Сафронова

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.03.1862 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Георгий Фомич

Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина (Полынкина) Дарья Сафронова

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.06.1864 ст.

Дочь: (Быкова-Люлюкина) Марфа Фоминична

Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина (Полынкина) Дарья Сафронова

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Быкова-Люлюкина) Мария Фоминична

Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина (Полынкина) Дарья Сафронова

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.01.1870

Дочь: (Быкова-Люлюкина) Ксения Фоминична

Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина (Полынкина) Дарья Сафронова

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.07.1872 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Василий Фомич

Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина (Полынкина) Дарья Сафронова

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
02.09.1891 ст.
Хрущево, Ленинский район, Тульская область

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