Акулина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акулин не изветно

Мать: Бадрин Евдакия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеров Коля

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеров Барис

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова Валя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова Зоя

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестиров не известно

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