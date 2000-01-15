Федорова (Аккуратова) Зоя Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Аккуратова) Зоя Алексеевна

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Место рождения

Ченцово, Солигаличский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

15.07.1914

Дата смерти

Около 15.01.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Ченцово, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Около 15.01.2000
Коровново, Солигаличской уезд, Костромская губерния
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