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Федорова (Аккуратова) Зоя Алексеевна
Федорова (Аккуратова) Зоя Алексеевна
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Место рождения
Ченцово
, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Дата рождения
15.07.1914
Дата смерти
Около 15.01.2000
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Ченцово
, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Около 15.01.2000
Коровново
, Солигаличской уезд, Костромская губерния
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