Тимошенко Анатолий Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1932
Дата смерти08.01.2002
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1932
Отец: Тимошенко Терентий Титович
Мать: Боброва Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
29.11.1958
Сын: Тимошенко Валерий Анатольевич
Мать ребёнка: Тимошенко Ядвига Акимовна
Рождение ребёнка
11.12.1959
Дочь: Уланова Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Тимошенко Ядвига Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимошенко Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Тимошенко Ядвига Акимовна
Смерть
08.01.2002