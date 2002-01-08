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Тимошенко Анатолий Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1932

Дата смерти

08.01.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1932

Отец: Тимошенко Терентий Титович

Мать: Боброва Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
29.11.1958

Сын: Тимошенко Валерий Анатольевич

Мать ребёнка: Тимошенко Ядвига Акимовна

Рождение ребёнка
11.12.1959

Дочь: Уланова Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Тимошенко Ядвига Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимошенко Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Тимошенко Ядвига Акимовна

Смерть
08.01.2002
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