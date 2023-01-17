Христенко Прокопий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1803
Дата смерти01.12.1803
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1803
Отец: Христенко Василий Максимович
Мать: Евгения Архиповна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-J3HQ
Крещение
Неизвестно
Носовка, Чернігівська область
Троицкая церковь
Смерть
01.12.1803
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3K-14C2