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Христенко Прокопий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1803

Дата смерти

01.12.1803

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1803

Отец: Христенко Василий Максимович

Мать: Евгения Архиповна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-J3HQ
Крещение
Неизвестно
Носовка, Чернігівська область
Троицкая церковь
Смерть
01.12.1803
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3K-14C2
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