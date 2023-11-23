Толокольникова (Канаева) Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Канаев Михаил
Мать: Канаева Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова (Толокольникова) Наталья Вениаминовна
Отец ребёнка: Толокольников Вениамин Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1965
Сын: Толокольников Валерий Вениаминович
Отец ребёнка: Толокольников Вениамин Фёдорович
Георгиевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область