Толокольникова (Канаева) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толокольникова (Канаева) Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Канаев Михаил

Мать: Канаева Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Толокольникова) Наталья Вениаминовна

Отец ребёнка: Толокольников Вениамин Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толокольников Вениамин Фёдорович

Рождение ребёнка
05.12.1965

Сын: Толокольников Валерий Вениаминович

Отец ребёнка: Толокольников Вениамин Фёдорович

Георгиевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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