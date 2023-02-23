Сергеева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеева Анна

Сергеева Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1906 г.р.
1914 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1906

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Сергеев Антон Михайлович

Рождение ребёнка
25.04.1914

Дочь: Коноплева Анна Сергеева

Отец ребёнка: Сергеев Антон Михайлович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Антон Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Антон Михайлович

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