Сергеева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1906
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Сергеев Антон Михайлович
Рождение ребёнка
25.04.1914
Дочь: Коноплева Анна Сергеева
Отец ребёнка: Сергеев Антон Михайлович
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Антон Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Антон Михайлович