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Чистяков Евгений Арсеньтевич

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Место рождения

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

Дата рождения

05.05.1951

Дата смерти

11.02.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1951

Отец: Чистяков Арсеньтий Федорович

Мать: Чистякова Анна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
15.05.1974

Сын: Чистяков Олег Евгеньевич

Мать ребёнка: Чистякова Татьяна Ивановна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.08.1976

Дочь: Крюкова Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Чистякова Татьяна Ивановна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова Татьяна Ивановна

Смерть
11.02.2007
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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