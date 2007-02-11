Чистяков Евгений Арсеньтевич
Место рождения
Дата рождения05.05.1951
Дата смерти11.02.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1951
Отец: Чистяков Арсеньтий Федорович
Мать: Чистякова Анна
Рождение ребёнка
15.05.1974
Мать ребёнка: Чистякова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
06.08.1976
Дочь: Крюкова Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Чистякова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.02.2007