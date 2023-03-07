Торхов (Шатунов) Петр Фадеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торхов (Шатунов) Петр Фадеев

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Место рождения

Березинской

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Между 1772 и 1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1713 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Торхов (шатунов) Фадей Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Торхов (шатунов) Тихон Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Овдотья Петрова

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1772 и 1782
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