Торхов (Шатунов) Петр Фадеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиМежду 1772 и 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Торхов (шатунов) Фадей Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Торхов (шатунов) Тихон Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Овдотья Петрова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1772 и 1782