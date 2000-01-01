Коновалова (Кропачева) Зиновия Авксентева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Кропачева) Зиновия Авксентева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.09.1844 ст.

Муж: Коновалов Никонор Макарович

1844г. МК Красноселькое (свадьба) жених 23 года невеста 26 лет из поч. Крысовского поруч. той же дер. Косма Матфеев, Пётр и Филип Макаровы Коноваловы, дер. Радионо Марфинской Елисей и Агафон Любимовы ... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1845 ст.

Дочь: Мария Никоноровна

Отец ребёнка: Коновалов Никонор Макарович

Рождение ребёнка
01.11.1846 ст.

Сын: Коновалов Павел Никонорович

Отец ребёнка: Коновалов Никонор Макарович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мариана Никоноровна

Отец ребёнка: Коновалов Никонор Макарович

Рождение ребёнка
15.05.1849 ст.

Сын: Коновалов Константин Никонорович

Отец ребёнка: Коновалов Никонор Макарович

Рождение ребёнка
05.07.1854 ст.

Сын: Коновалов Михаил Никонорович

Отец ребёнка: Коновалов Никонор Макарович

Смерть
До 1858
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