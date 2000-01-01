Коновалова (Кропачева) Зиновия Авксентева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.09.1844 ст.
1844г. МК Красноселькое (свадьба) жених 23 года невеста 26 лет из поч. Крысовского поруч. той же дер. Косма Матфеев, Пётр и Филип Макаровы Коноваловы, дер. Радионо Марфинской Елисей и Агафон Любимовы ... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1845 ст.
Дочь: Мария Никоноровна
Отец ребёнка: Коновалов Никонор Макарович
Рождение ребёнка
01.11.1846 ст.
Сын: Коновалов Павел Никонорович
Отец ребёнка: Коновалов Никонор Макарович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мариана Никоноровна
Отец ребёнка: Коновалов Никонор Макарович
Рождение ребёнка
15.05.1849 ст.
Сын: Коновалов Константин Никонорович
Отец ребёнка: Коновалов Никонор Макарович
Рождение ребёнка
05.07.1854 ст.
Сын: Коновалов Михаил Никонорович
Отец ребёнка: Коновалов Никонор Макарович
Смерть
До 1858