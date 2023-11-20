Фролова (Кравченко) Оксана
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Фролов Анатолий Иванович
Литовко, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фролова) Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Фролов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фролова) Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Фролов Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно