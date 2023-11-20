Фролова (Кравченко) Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Кравченко) Оксана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1970

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Фролов Анатолий Иванович

Литовко, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фролова) Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Фролов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фролова) Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Фролов Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Анатолий Иванович

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