Гаврилова Клавдия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Гавриил Алексеев
Мать: Евдокия Прокопьева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоров Исаак Федорович
Рождение ребёнка
03.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоров Исаак Федорович
Смерть
Неизвестно