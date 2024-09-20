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Гаврилова Клавдия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Гавриил Алексеев

Мать: Евдокия Прокопьева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Исаак Федорович

Рождение ребёнка
13.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Исаак Федорович

Рождение ребёнка
03.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Исаак Федорович

Смерть
Неизвестно

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