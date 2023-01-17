Назарова Матрена Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Матрена Кузьминична

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Место рождения

Пензенская губерния Пензенский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская губерния Пензенский уезд
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Домна Гавриловна

Отец ребёнка: Назаров Гавриил Евстафьевич

Пензенская губерния Пензенский уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Назаров Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Назаров Гавриил Евстафьевич

Пензенская губерния Пензенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Гавриил Евстафьевич

Смерть
Неизвестно
Пушкино, Омский муниципальный район, Омская область
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