Назарова Матрена Кузьминична
Место рожденияПензенская губерния Пензенский уезд
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Пензенская губерния Пензенский уезд
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Домна Гавриловна
Отец ребёнка: Назаров Гавриил Евстафьевич
Пензенская губерния Пензенский уезд
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Назаров Гавриил Евстафьевич
Пензенская губерния Пензенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Пушкино, Омский муниципальный район, Омская область