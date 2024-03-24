Панкратова Леушина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова Леушина Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1922

Муж: Панкратов Филип Васильевич

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
2 брак обоих, жених 58 л, невеста 52г Поручители жениха: Петр Васильевич Адьянов, Александр Кролов (?) невесты: Дмитрий Артемьевич Дрябов, Алексей Иванович Егоров
Смерть
Неизвестно
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