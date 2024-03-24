Панкратова Леушина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Бракосочетание
16.10.1922
Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
2 брак обоих, жених 58 л, невеста 52г Поручители жениха: Петр Васильевич Адьянов, Александр Кролов (?) невесты: Дмитрий Артемьевич Дрябов, Алексей Иванович Егоров
Смерть
Неизвестно