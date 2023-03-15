Миронов Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.04.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1923
Сын: Миронов Александр
Отец ребёнка: Миронов Сергей
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елагина Нина
Отец ребёнка: Миронов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Василий
Отец ребёнка: Миронов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Виктор
Отец ребёнка: Миронов Сергей
Смерть
22.04.1978
Кирпильская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край