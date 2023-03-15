Миронов Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.04.1978

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1923

Сын: Миронов Александр

Отец ребёнка: Миронов Сергей

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елагина Нина

Отец ребёнка: Миронов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Василий

Отец ребёнка: Миронов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Виктор

Отец ребёнка: Миронов Сергей

Смерть
22.04.1978
Кирпильская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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