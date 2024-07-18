(Замлинская) Ганна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Замлинская) Ганна

(Замлинская) Ганна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Збранная) Овдотя Маркова

Отец ребёнка: Збранный Марк

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Збранний Даниэль Марков

Отец ребёнка: Збранный Марк

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Збранная) Настасия Маркова

Отец ребёнка: Збранный Марк

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Збранная) Раїна Маркова

Отец ребёнка: Збранный Марк

Рождение ребёнка
До 1585

Дочь: (Збранная) Маруша Маркова

Отец ребёнка: Збранный Марк

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.