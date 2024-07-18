(Замлинская) Ганна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Збранная) Овдотя Маркова
Отец ребёнка: Збранный Марк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Збранный Марк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Збранная) Настасия Маркова
Отец ребёнка: Збранный Марк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Збранная) Раїна Маркова
Отец ребёнка: Збранный Марк
Рождение ребёнка
До 1585
Дочь: (Збранная) Маруша Маркова
Отец ребёнка: Збранный Марк
Смерть
Неизвестно