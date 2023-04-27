Ичкиле Хасана сын Улу-Мухаммед — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ичкиле Хасана сын Улу-Мухаммед

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1405

Дата смерти

1445

Пол

Мужской

Отец

До 1400 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1405

Отец: Ичкиле Хасан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махмуд (Махмутек)

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Khan of the Golden Horde 1419-1421 and 1428-1433- founder of the Kazan Qanate, Khan Kazansky
Рождение ребёнка
1417

Сын: Касим

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1445

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