Ичкиле Хасана сын Улу-Мухаммед
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1405
Дата смерти1445
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1405
Отец: Ичкиле Хасан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махмуд (Махмутек)
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Khan of the Golden Horde 1419-1421 and 1428-1433- founder of the Kazan Qanate, Khan Kazansky
Рождение ребёнка
1417
Сын: Касим
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1445