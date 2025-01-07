Панферова (Путинцева) Рипсимия Осиповна 24.09.1857 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Панферова (Путинцева) Рипсимия Осиповна

Место рождения

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

24.09.1857 ст.

Дата смерти

После 1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1857 ст.

Отец: Путинцев Осип Афанасьевич

Мать: Путинцева (Сибелева) Варвара Филипповна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: казак Матвеев Моисей Васильев и жена казака Щукина Ефима Семенова, Домна Федорова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №379, стр. 89 Дочь казака Студенецкого по... Показать все
Бракосочетание
20.01.1875 ст.

Муж: Панферов Федор Васильевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №185, стр. 25
Рождение ребёнка
С 1876 по 1877 ст.

Сын: Панферов Илья Федорович

Отец ребёнка: Панферов Федор Васильевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.02.1880 ст.

Дочь: Щукина (Панферова) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Панферов Федор Васильевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: казак Студенецкого полка Александр Леонтьевич Путинцев и казачка Варвара Сименовна Сибелева ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №381, стр. 119 Дочь казака Студ... Показать все
Рождение ребёнка
24.10.1881 ст.

Сын: Панферов Степан Федорович

Отец ребёнка: Панферов Федор Васильевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: казак Студенецкого полка Кирилл Николаевич Иванов и казачья девица Устинья Васильевна Панферова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №393, стр. 19 Сын казака Ст... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1883 ст.

Сын: Панферов Иван Федорович

Отец ребёнка: Панферов Федор Васильевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: казак Студенецкого полка Филипп Васильевич Путинцев и казачья девица Устинья Васильевна Панферова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №464, стр. 8 Сын казака С... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1885 ст.

Дочь: Панферова Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Панферов Федор Васильевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: казак Студенецкого полка Филипп Васильевич Путинцев и казачка Устинья Васильевна Савинкова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №533, стр. 81 Дочь казака Студен... Показать все
Рождение ребёнка
20.04.1888 ст.

Дочь: Панферова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Панферов Федор Васильевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: казак Студенецкого полка Семен Васильевич Путинцев и девица Устинья Васильевна Савинкова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1258, стр. 176
Рождение ребёнка
24.10.1890 ст.

Сын: Панферов Кузьма Федорович

Отец ребёнка: Панферов Федор Васильевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: казак Студенецкого полка Семен Васильевич Путинцев и девица Ефросинья Дмитриевна Панферова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №734, стр. 131 Сын казака Студен... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1893 ст.

Дочь: Панферова Фекла Федоровна

Отец ребёнка: Панферов Федор Васильевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: казак Студенецкого полка Филипп Васильевич Путинцев и казачка Устинья Васильевна Савинкова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №844, стр. 171 Дочь казака Студе... Показать все
Рождение ребёнка
24.03.1895 ст.

Дочь: Панферова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Панферов Федор Васильевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: казак Студенецкого полка Филипп Васильевич Путинцев и казачка Устинья Васильевна Савинкова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1323, стр. 86 Дочь казака Студе... Показать все
Рождение ребёнка
С 08.07.1899 по 12.07.1899 ст.

Дочь: Щукина (Панферова) Филония Федоровна

Отец ребёнка: Панферов Федор Васильевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: урядник Студенецкого полка Семен Васильев Путинцев и казачья жена Евдокия Авраамова Канищева ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1097, стр. 9 Дата рождения на... Показать все
Смерть
После 1899 ст.
Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

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