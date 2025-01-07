Панферова (Путинцева) Рипсимия Осиповна
Место рождения
Дата рождения24.09.1857 ст.
Дата смертиПосле 1899 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1857 ст.
Восприемники: казак Матвеев Моисей Васильев и жена казака Щукина Ефима Семенова, Домна Федорова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №379, стр. 89 Дочь казака Студенецкого по... Показать все
Бракосочетание
20.01.1875 ст.
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №185, стр. 25
Рождение ребёнка
С 1876 по 1877 ст.
Отец ребёнка: Панферов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
22.02.1880 ст.
Дочь: Щукина (Панферова) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Панферов Федор Васильевич
Восприемники: казак Студенецкого полка Александр Леонтьевич Путинцев и казачка Варвара Сименовна Сибелева ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №381, стр. 119 Дочь казака Студ... Показать все
Рождение ребёнка
24.10.1881 ст.
Сын: Панферов Степан Федорович
Отец ребёнка: Панферов Федор Васильевич
Восприемники: казак Студенецкого полка Кирилл Николаевич Иванов и казачья девица Устинья Васильевна Панферова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №393, стр. 19 Сын казака Ст... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1883 ст.
Отец ребёнка: Панферов Федор Васильевич
Восприемники: казак Студенецкого полка Филипп Васильевич Путинцев и казачья девица Устинья Васильевна Панферова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №464, стр. 8 Сын казака С... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1885 ст.
Дочь: Панферова Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Панферов Федор Васильевич
Восприемники: казак Студенецкого полка Филипп Васильевич Путинцев и казачка Устинья Васильевна Савинкова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №533, стр. 81 Дочь казака Студен... Показать все
Рождение ребёнка
20.04.1888 ст.
Дочь: Панферова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Панферов Федор Васильевич
Восприемники: казак Студенецкого полка Семен Васильевич Путинцев и девица Устинья Васильевна Савинкова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1258, стр. 176
Рождение ребёнка
24.10.1890 ст.
Сын: Панферов Кузьма Федорович
Отец ребёнка: Панферов Федор Васильевич
Восприемники: казак Студенецкого полка Семен Васильевич Путинцев и девица Ефросинья Дмитриевна Панферова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №734, стр. 131 Сын казака Студен... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1893 ст.
Дочь: Панферова Фекла Федоровна
Отец ребёнка: Панферов Федор Васильевич
Восприемники: казак Студенецкого полка Филипп Васильевич Путинцев и казачка Устинья Васильевна Савинкова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №844, стр. 171 Дочь казака Студе... Показать все
Рождение ребёнка
24.03.1895 ст.
Дочь: Панферова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Панферов Федор Васильевич
Восприемники: казак Студенецкого полка Филипп Васильевич Путинцев и казачка Устинья Васильевна Савинкова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1323, стр. 86 Дочь казака Студе... Показать все
Рождение ребёнка
С 08.07.1899 по 12.07.1899 ст.
Дочь: Щукина (Панферова) Филония Федоровна
Отец ребёнка: Панферов Федор Васильевич
Восприемники: урядник Студенецкого полка Семен Васильев Путинцев и казачья жена Евдокия Авраамова Канищева ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1097, стр. 9 Дата рождения на... Показать все
Смерть
После 1899 ст.