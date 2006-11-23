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Москалёва Диана Владимировна
Москалёва Диана Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.11.2006
Пол
Женский
Отец
Москалёв Владимир Анатольевич
1964 г.р.
Мать
Титюхина Наталья Евгеньевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.2006
Отец:
Москалёв Владимир Анатольевич
Мать:
Титюхина Наталья Евгеньевна
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