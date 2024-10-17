Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

29.06.1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иов Никифоров

Рождение ребёнка
14.11.1794

Сын: Илларион Иовлев

Отец ребёнка: Иов Никифоров

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1798

Сын: Афанасий Иовлев

Отец ребёнка: Иов Никифоров

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1800

Сын: Дмитрий Иовлев

Отец ребёнка: Иов Никифоров

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
29.06.1802
Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: чахотка

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