Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти29.06.1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иов Никифоров
Рождение ребёнка
14.11.1794
Сын: Илларион Иовлев
Отец ребёнка: Иов Никифоров
Рождение ребёнка
10.01.1798
Сын: Афанасий Иовлев
Отец ребёнка: Иов Никифоров
Рождение ребёнка
01.05.1800
Сын: Дмитрий Иовлев
Отец ребёнка: Иов Никифоров
Смерть
29.06.1802
Причина смерти: чахотка