Krohn Johann Friederich
Место рожденияStralsund, Mecklenburg-West Pommeranien, Tyskland
Дата рождения1706
Дата смерти14.04.1785
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
03.01.1706
Рождение
1706
Отец: Krohn Johann
Мать: Krohn ?
Stralsund, Mecklenburg-West Pommeranien, Tyskland
Рождение ребёнка
07.09.1736
Сын: Krohn David Erdmann
Мать ребёнка: Krohn Eva Elisabeth
Richtenberg, Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Krohn Eva Elisabeth
Ruden
Рождение ребёнка
10.08.1748
Мать ребёнка: Krohn Eva Elisabeth
Ruden
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Krohn Eva Elisabeth
Работа или профессия
Неизвестно
customs officer and horticulturalist in Stralsund and as mayor of Richtenberg
Смерть
14.04.1785
Ruegen