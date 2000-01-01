Krohn Johann Friederich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKrohn Johann Friederich

Krohn Johann Friederich

avatar

Место рождения

Stralsund, Mecklenburg-West Pommeranien, Tyskland

Дата рождения

1706

Дата смерти

14.04.1785

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
03.01.1706
Рождение
1706

Отец: Krohn Johann

Мать: Krohn ?

Stralsund, Mecklenburg-West Pommeranien, Tyskland
Рождение ребёнка
07.09.1736

Сын: Krohn David Erdmann

Мать ребёнка: Krohn Eva Elisabeth

Richtenberg, Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Рождение ребёнка
1740

Сын: Krohn Gottfried Mathias

Мать ребёнка: Krohn Eva Elisabeth

Ruden
Рождение ребёнка
10.08.1748

Сын: Krohn Johann Friedrich

Мать ребёнка: Krohn Eva Elisabeth

Ruden
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Krohn Eva Elisabeth

Работа или профессия
Неизвестно
customs officer and horticulturalist in Stralsund and as mayor of Richtenberg
Смерть
14.04.1785
Ruegen
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close