Трейзе Гейнрих
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Трейзе Андрей
Мать ребёнка: не указана
АССР Немцев Поволжья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фрицлер Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно