Козлов Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Козлов Иван Егоров
Мать: Меланья Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Сергеева
Рождение ребёнка
02.02.1872 ст.
Мать ребёнка: Татьяна Сергеева
Рождение ребёнка
15.04.1894 ст.
Дочь: Козлова Ирина Васильева
Мать ребёнка: Татьяна Сергеева
Смерть
Неизвестно