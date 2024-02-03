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Козлов Василий Иванов

Место рождения

Шалово, Шаловская волость, Богородский уезд

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Козлов Иван Егоров

Мать: Меланья Семёнова

Шалово, Шаловская волость, Богородский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Сергеева

Рождение ребёнка
02.02.1872 ст.

Сын: Козлов Алексей Васильев

Мать ребёнка: Татьяна Сергеева

Шалово, Шаловская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1894 ст.

Дочь: Козлова Ирина Васильева

Мать ребёнка: Татьяна Сергеева

Шалово, Шаловская волость, Богородский уезд
Смерть
Неизвестно

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