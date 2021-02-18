Петров Владимир
Место рождения
Дата рождения20.11.1960
Дата смерти18.02.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1960
Отец: Шеин Виктор
Мать: (Силаева) Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.02.2021