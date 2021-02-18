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Петров Владимир

Место рождения

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область

Дата рождения

20.11.1960

Дата смерти

18.02.2021

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1960

Отец: Шеин Виктор

Мать: (Силаева) Галина

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.02.2021

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