Семенова Гликерия Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменова Гликерия Прокофьева

Семенова Гликерия Прокофьева

avatar

Место рождения

поч. Порожнее Раменье, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Порожнее Раменье, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Семенов Фока Петров

Отец ребёнка: Семенов Петр Онисимов

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Семенов Андрей Петров

Отец ребёнка: Семенов Петр Онисимов

Бракосочетание
21.01.1790 ст.

Муж: Семенов Петр Онисимов

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close