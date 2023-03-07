Семенова Гликерия Прокофьева
Место рожденияпоч. Порожнее Раменье, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиПосле 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Порожнее Раменье, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Семенов Фока Петров
Отец ребёнка: Семенов Петр Онисимов
Рождение ребёнка
Около 1786
Отец ребёнка: Семенов Петр Онисимов
Бракосочетание
21.01.1790 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790