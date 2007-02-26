Морозов Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1935

Дата смерти

26.02.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1960

Сын: Морозов Владимир николаевич Николаевич

Мать ребёнка: Епихина Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курапова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Епихина Александра Тимофеевна

Смерть
26.02.2007
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