Морозов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1935
Дата смерти26.02.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1960
Сын: Морозов Владимир николаевич Николаевич
Мать ребёнка: Епихина Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курапова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Епихина Александра Тимофеевна
Смерть
26.02.2007