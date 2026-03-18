Суханинский Александр Робертович
мужской, родился 07.06.1965, Кривец, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
МатьСуханинская (Спиричева) Нина Алексеевна08.11.1941 г.р.
ОтецСуханинский Роберт Сергеевич22.06.1939 г.р.
Супруги
Суханинская (Иванова - Волчкова) Любовь Владимировна18.10.1965 г.р.
Дети
Суханинский Александр Александрович09.03.1987 г.р.
Суханинский Егор Александрович14.05.1992 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1965
Кривец, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
27.12.1985
Рождение ребёнка
09.03.1987
Сын: Суханинский Александр Александрович
Мать ребёнка: Суханинская (Иванова - Волчкова) Любовь Владимировна
Пинчуга, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.05.1992
Сын: Суханинский Егор Александрович
Мать ребёнка: Суханинская (Иванова - Волчкова) Любовь Владимировна
Пинчуга, Богучанский муниципальный район, Красноярский край