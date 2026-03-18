Суханинский Александр Робертович 07.06.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суханинский Александр Робертович

Автор
АС
Суханинский (Sukhaninskiy) А.

мужской, родился 07.06.1965, Кривец, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Мать
Суханинская (Спиричева) Нина Алексеевна08.11.1941 г.р.
Отец
Суханинский Роберт Сергеевич22.06.1939 г.р.
Супруги
Суханинская (Иванова - Волчкова) Любовь Владимировна18.10.1965 г.р.
Дети
Суханинский Александр Александрович09.03.1987 г.р.
Суханинский Егор Александрович14.05.1992 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1965

Отец: Суханинский Роберт Сергеевич

Мать: Суханинская (Спиричева) Нина Алексеевна

Кривец, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Бракосочетание
27.12.1985

Жена: Суханинская (Иванова - Волчкова) Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
09.03.1987

Сын: Суханинский Александр Александрович

Мать ребёнка: Суханинская (Иванова - Волчкова) Любовь Владимировна

Пинчуга, Богучанский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
14.05.1992

Сын: Суханинский Егор Александрович

Мать ребёнка: Суханинская (Иванова - Волчкова) Любовь Владимировна

Пинчуга, Богучанский муниципальный район, Красноярский край

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