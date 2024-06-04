Рождественская Мелания Сергеева
Место рожденияд. Марухта
Дата рождения29.12.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1890
Дочь: Рождественский Иоанн Матвеевич
Отец ребёнка: Рождественский Матвей Филлипов
Рождение ребёнка
26.01.1895
Сын: Рождественский Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Рождественский Матвей Филлипов
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Аниканова (Рождественская) Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Рождественский Матвей Филлипов
Рождение ребёнка
01.02.1901
Дочь: Котова (Рождественская) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Рождественский Матвей Филлипов
Рождение ребёнка
1903
Сын: Рождественский Семён Матвеевич
Отец ребёнка: Рождественский Матвей Филлипов
Рождение ребёнка
30.03.1906
Сын: Рождественский Иоанн Матвеевич
Отец ребёнка: Рождественский Матвей Филлипов
Рождение ребёнка
22.03.1909
Дочь: Рождественская Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Рождественский Матвей Филлипов
Смерть
Неизвестно